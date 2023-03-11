Суд арестовал на два месяца мужчину, захватившего в заложники сотрудника магазина в Тюмени

12:43 11 марта 2023
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33-летний тюменец, захвативший в ночь на 10 марта трёх сотрудников "Магнита" на улице Протозанова в Тюмени, решением Центрального районного суда отправлен в СИЗО по 9 мая включительно. 

Мужчина, вооружившись ножом с витрины, взял в заложники администратора и двух продавцов магазина, последним удалось выйти через запасной выход, а администратора освобождать пришлось СОБРу и полиции. По словам следователя, удерживая потерпевшего, обвиняемый "требовал СМИ и поговорить с президентом". 

Адвокат сообщила суду, что обвиняемый раскаивается , вину признает в полном объеме, по аресту возражений не имеет. Сам подсудимый извинился перед потерпевшими и теми, кто пытался его успокаивать.

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