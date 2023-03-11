Суд арестовал на два месяца мужчину, захватившего в заложники сотрудника магазина в Тюмени

33-летний тюменец, захвативший в ночь на 10 марта трёх сотрудников "Магнита" на улице Протозанова в Тюмени, решением Центрального районного суда отправлен в СИЗО по 9 мая включительно.
Мужчина, вооружившись ножом с витрины, взял в заложники администратора и двух продавцов магазина, последним удалось выйти через запасной выход, а администратора освобождать пришлось СОБРу и полиции. По словам следователя, удерживая потерпевшего, обвиняемый "требовал СМИ и поговорить с президентом".
Адвокат сообщила суду, что обвиняемый раскаивается , вину признает в полном объеме, по аресту возражений не имеет. Сам подсудимый извинился перед потерпевшими и теми, кто пытался его успокаивать.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru