Моор поблагодарил силовиков за успешную операцию по освобождению заложника

Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил представителей правоохранительных органов за профессионализм и мужество при освобождении заложника и задержании злоумышленника, сообщает информационный центр правительства ТО.

Сообщение о том, что неизвестный мужчина под угрозой ножа удерживает одного из сотрудников круглосуточного магазина на ул. А. Протозанова в Тюмени, поступило в полицию около 2 часов ночи 10 марта. Полицейские при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержали правонарушителя. Им оказался ранее судимый житель региона. Пострадавших нет.

"Сотрудники силовых ведомств сработали профессионально, слажено, оперативно. При задержании преступника проявили смекалку и мужество, спасли жизнь земляка, и в очередной раз показали, что безопасность тюменцев под надежной защитой. Благодарю работников правоохранительных органов от себя лично и от всех жителей области", - отметил Моор.

В облполиции сообщили, что в заложниках оказался сотрудник магазина, следственный отдел ОП № 7 УМВД России по городу Тюмени в отношении задержанного возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 206 УК РФ "Захват заложника", ему грозит до 15 лет лет тюрьмы.