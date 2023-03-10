Тюменцам вновь объявили фейковую воздушную тревогу

Вечером 9 марта на спутник вещания "Радио 7" произошла хакерская атака, в результате в радиоэфир некоторых муниципальных образований Тюменской области вышло сообщение: "Объявляется воздушная тревога. Всем немедленно проследовать в укрытия. Внимание! Внимание! Угроза ракетного удара".

"В Тюменской области региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения Тюменской области НЕ ЗАПУСКАЛАСЬ! Переданная информация не соответствует действительности! Источники информации проверяются соответствующими органами". - предупреждает информцентр правительства ТО.

В настоящее время сигнал на спутнике восстановлен.

Ранее фейковые сообщения о воздушной тревоге выходили в эфир в регионе 22 и 28 февраля.