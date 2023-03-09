Полиция задержала в Тюмени мужчину по обвинению в помощи телефонным мошенникам

14:38 09 марта 2023
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Полицейские задержали 33-летнего тюменца, похитившего свыше 1,5 млн рублей у шести обманутых телефонными мошенниками пенсионеров. 160 тысяч незаконно заработанных рублей помощник аферистов прятал в термосе и банке с крупой, а остальное перевёл работодателям, сообщает МВД Медиа.

"Помимо наличности, оперативники изъяли по месту жительства злоумышленника банковские карты, сотовые телефоны и сим-карты, используемые для противоправных деяний, а также строительные инструменты, приобретённые на деньги, заработанные преступной деятельностью. Возбуждены уголовные дела. Фигурант заключён под стражу", - отмечается в сообщении. 

Курьером у мошенников ране судимый тюменец начал работать в феврале, задержан полицией по горячим следам: у 68-летней пенсионерки он забрал деньги после того, как ей позвонил якобы помощник следователя и сообщил, что внучка совершила ДТП, а он за вознаграждение решит эту проблему. 

Подозреваемый в СИЗО, проверяется его причастность к аналогичным преступлениям. Уголовное дело в отношении него заведено по  ч.3 ст. 159 (мошенничество в крупном размере).

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