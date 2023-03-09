Пьяный работник СТО Тюмени угнал машину из-за срочных дел в другом городе

12:00 09 марта 2023
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Центральный районный суд Тюмени приговорил 28-летнего Армана Шодорова к двум годам колонии строгого режима за неправомерное завладении автомобилем без цели хищения (ч.1 ст.166 УК РФ).

Суд установил, что 21 августа 2022 года пьяный Шодоров угнал автомобиль с СТО "Мир", на которой работал, владелец фирмы сообщил о случившемся в полицию и обвиняемого задержали в Заводоуковске.

В судебном заседании мужчина свою вину признал полностью. Пояснил, что ему нужно было ехать по срочным делам, и другого варианта поездки он не нашел.

 

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