Пьяный работник СТО Тюмени угнал машину из-за срочных дел в другом городе

Центральный районный суд Тюмени приговорил 28-летнего Армана Шодорова к двум годам колонии строгого режима за неправомерное завладении автомобилем без цели хищения (ч.1 ст.166 УК РФ).
Суд установил, что 21 августа 2022 года пьяный Шодоров угнал автомобиль с СТО "Мир", на которой работал, владелец фирмы сообщил о случившемся в полицию и обвиняемого задержали в Заводоуковске.
В судебном заседании мужчина свою вину признал полностью. Пояснил, что ему нужно было ехать по срочным делам, и другого варианта поездки он не нашел.
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