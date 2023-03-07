Более 37,5 млн рублей за семь дней украли мошенники со счетов тюменцев

С 27 февраля по 5 марта телефонные и интернет-мошенники украли у 71 жителя Тюменской области более 37,5 млн рублей, сообщает обпрокуратура.

Наибольшая сумма похищенного в этот раз составила 4,7 млн рублей. Именно столько жительница Тобольска, желая подзаработать на инвестиционной платформе, самостоятельно перечислила на указанные мошенником счета. О том, что в отношении нее совершаются мошеннические действия, не подозревала.

В прокуратуре отмечают, что по-прежнему одной из самых распространенных мошеннических схем является "звонок из службы безопасности банка" и совершение хищения денежных средств под предлогом предотвращения их "списания".