Более 37,5 млн рублей за семь дней украли мошенники со счетов тюменцев

С 27 февраля по 5 марта телефонные и интернет-мошенники украли у 71 жителя Тюменской области более 37,5 млн рублей, сообщает обпрокуратура.
Наибольшая сумма похищенного в этот раз составила 4,7 млн рублей. Именно столько жительница Тобольска, желая подзаработать на инвестиционной платформе, самостоятельно перечислила на указанные мошенником счета. О том, что в отношении нее совершаются мошеннические действия, не подозревала.
В прокуратуре отмечают, что по-прежнему одной из самых распространенных мошеннических схем является "звонок из службы безопасности банка" и совершение хищения денежных средств под предлогом предотвращения их "списания".
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