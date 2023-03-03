СК и прокуратура проводят проверки по факту пожара в арочнике, где один человек погиб и один травмирован

Возгорание на площади в 300 кв м в арочном ангаре по улице Чекистов в Тюмени произошло 3 марта днем, на пожаре один человек травмирован, один погиб, в связи с этим следователи организовали процессуальную проверку, прокуратура взяла на контроль ее ход и результаты.

"Одновременно прокурору Ленинского АО г. Тюмени поручено провести проверку, в ходе которой установить причины и условия произошедшего, дать оценку соблюдению требований противопожарной безопасности на объекте. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - отмечают в облпрокуратуре.