СК и прокуратура проводят проверки по факту пожара в арочнике, где один человек погиб и один травмирован

19:14 03 марта 2023
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Возгорание на площади в 300 кв м в арочном ангаре по улице Чекистов в Тюмени произошло 3 марта днем, на пожаре один человек травмирован, один погиб, в связи с этим следователи организовали процессуальную проверку, прокуратура взяла на контроль ее ход и результаты.

 "Одновременно прокурору Ленинского АО г. Тюмени поручено провести проверку, в ходе которой установить причины и условия произошедшего, дать оценку соблюдению требований противопожарной безопасности на объекте. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - отмечают в облпрокуратуре.

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