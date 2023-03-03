Тобольский детсад обязали компенсировать вред детям, которые заболели сальмонеллезом

В Тобольске по иску прокурора образовательная организация выплатит воспитанникам компенсацию морального вреда и расходов на лечение на сумму более 2 млн рублей



В мае 2022 года в одном из детских садов Тобольска произошло массовое заражение воспитанников сальмонеллезом, при проверке установили, что

заражение детей в трех группах произошло из-за нарушения персоналом требований санитарного законодательства.



Прокурор внес первому заместителю главы Тобольска представление. По результатам его рассмотрения 4 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, прокурор, действуя в интересах 25 воспитанников детсада, обратился в суд с исковыми заявлениями о взыскании с образовательной организации компенсации морального вреда и расходов на лечение.



Суд удовлетворил исковые требования прокурора на общую сумму более 2 млн рублей. После вступления решений суда в законную силу прокуратура проконтролирует их исполнение.

Кроме того, под контролем прокуратуры находится расследование уголовного дела по п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), возбужденного по материалам прокурорской проверки.