Тоболяка оштрафовали почти на полмиллиона рублей за незаконный оборот алкогололя

В июне 2022 года в одном из гаражных кооперативов Тобольска сотрудники полиции обнаружили и изъяли крупную партию немаркированных водки и спирта, которую тоболяк приобрел более чем за 1 млн рублей и хранил с целью сбыта, суд признал его виновным в незаконном обороте алкоголя и обязал заплатить штраф в размере 480 000 рублей.

По данным силовиков, в гаражах было найдено 2124 бутылки водки, 524 десятилитровых канистры спирта и 72 пятилитровых бутыли со спиртом. Изъятые спирт и водку суд постановил уничтожить, а ключи и документы на гараж вернуть подсудимому, автомобиль останется под арестом до выплаты штрафа.

Объединенная пресс-служба судов ТО сообщает, что подсудимый свою вину признал, ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, в особом порядке. Определяя наказание, суд принял во внимание смягчающие обстоятельства: признание вины, наличие на иждивении малолетнего ребенка, положительные характеризующие данные о подсудимом, его участие в благотворительных акциях.