Собака в Тюмени обнаружила "отдыхающего" в сугробе мужчину

Вечером 26 февраля в Тюмени на углу возле парковки собака обнаружила мужчину в сугробе и лаем привлекла внимание хозяина. Выяснив, что пьяный незнакомец пролежал на снегу около часа и уже изрядно замерз, он позвонил вызвал скорую.

Прибывшие через 8 мнут медики провели диагностику состояния 42-летнего мужчины убедились, что переохлаждения, видимых травм и обморожений у него нет, температура в норме, и вызвали наряд полиции.

Всего за минувшие выходные, с 25 по 26 февраля, врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1132 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренной форме поступило 524 вызова, остальные — в неотложной. В стационары доставлены 520 пациентов.

За этот период в круглосуточном режиме диспетчеры передали в поликлиники 1226 вызовов, во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни: повышение артериального давления или температуры, боль в пояснице и т. д.

Врачи оперативного отдела проконсультировали 63 человека по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.