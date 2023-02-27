На трассах Тюменской области из-за метели обострилась обстановка

Обострилась дорожная обстановка на федеральной автодороге Тюмень-Омск в Ялуторовском и Заводоуковском районах. ГИБДД рекомендует ограничить поездки по трассе Тюмень-Омск до улучшения погодных условий.

ДТП уже произошли на 70-м километре, где автомобиль "Фиат Дукато" въехал в препятствие, пострадал один человек, и на 85-м километре столкнулись "Газель", "Мицубиси" и фура "Мерседес", пострадавших нет. На 86-м километре трассы водитель большегруза "Ивеко" не выдержал безопасную дистанцию, въехал в автомобиль "Дэу Матиз". После этого "Дэу" отбросило на большегруз "Мерседес". Предварительно, ранены трое пассажиров "Дэу" - 20-летний молодой человек и 31-летняя девушка, личность третьего пострадавшего устанавливается.

Движение на 86-м км частично ограничено, оно осуществляется по одной полосе в двух направлениях. Сотрудники ДПС работают на месте аварии, задействованы дополнительные наряды, для скорейшего оформления ДТП и обеспечения беспрепятственного движения транспорта по федеральной автодороге.