Прокуратура Тюмени потребовала выплатить подростку 350 тыс рублей за сломанные в скейт-парке зубы

Подросток получил множественные переломы коронок зубов и раны, когда, катаясь на скейт-площадке в сквере "Вьюжный", из-за резкого торможения самоката вылетел за пределы трамплина и ударился головой о дорожное покрытие. Прокуратура выяснила, что причиной происшествия стала трещина на рампе одного из трамплинов.

На личный прием к прокурору Тюменской области Владиславу Московских обратилась тюменка с просьбой защитить права ее 12-летнего сына, получившего травмы. При проверке установлено, что в июле 2022 года несовершеннолетний, катаясь на самокате в скейт-парке в сквере "Вьюжный", наехал колесом на трещину на рампе одного из трамплинов, в результате падения получил травмы средней тяжести.

Оборудование скейт-парка находится на балансе МКУ "Служба заказчик по благоустройству Калининского АО г. Тюмени", его обслуживанием и содержанием занимаются подрядчики, как оказалось - не всегда надлежащим образом,, что и привело к травмированию юноши. После происшествия дефекты на трамплине устранены, директору организации внесено представление об устранении нарушений закона.

"Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с учреждения в пользу пострадавшего подростка компенсации морального вреда. Калининский районный суд г. Тюмени удовлетворил иск прокурора и взыскал 350 тыс. рублей с МКУ "Служба заказчика по благоустройству Калининского АО г. Тюмени", - сообщает облпрокуратура.

Решение не вступило в законную силу.