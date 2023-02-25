Подростка в Тобольске арестовали по статье о теракте

Тобольский городской суд отправил в следственный изолятор до 22 апреля 15-летнего школьника, его обвиняют в подготовке теракта (ч.3 ст.30, ст.205 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов ТО.

Ученик 9 класса планировал устроить пожар в военкомате Тобольска и Тобольского района, поздно вечером 23 февраля задержан сотрудниками РУФСБ по пути к военкомату, при нем была зажигательная смесь и зажигалка.