За 2022 год на железной дороге в Тюменской области погибли 14 человек

В 2022 году в границах Тюменского транспортного региона травмировано 22 человека, 14 смертельно, из них 5 несовершеннолетних, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Для предупреждения таких трагедий в регионе проводятся различные мероприятия, одно из последних - рейд по местам несанкционированных пешеходных переходов через железнодорожные пути, который в целях профилактики непроизводственного травматизма провели сотрудники Тюменской транспортной прокуратуры совместно с сотрудниками Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте.

"За время мероприятия с пешеходами, пытавшимися перейти железнодорожные пути в неустановленном месте, проведены беседы на тему соблюдения требований при нахождении в зоне повышенной опасности, указано на необходимость перехода через железнодорожные пути только в установленных для этого местах, оборудованных настилами и обозначенными соответствующими указателями", - сообщает пресс-служба ведомства.

Участки Свердловской железной дороги для рейда в черте города выбраны не случайно, так как несанкционированные пешеходные переходы через железнодорожные пути находятся в

непосредственной близости к школам, садикам и организациям, где тюменцы сокращают свой путь. В ходе проведения рейдового мероприятия полицейскими установлены правонарушители, в отношении них составлены административные протоколы, пояснили в транспортной полиции.