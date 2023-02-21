Тюменские автоинспекторы задержали иркутских наркокурьеров с 19 кг "синтетики"

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В Тюменской области автоинспекторы изъяли около 19 кг мефедрона из машины двух наркокурьеров, которые из Подмосковья и Свердловской области пытались доставить груз в Иркутск, сообщает МВД Медиа.

"Злоумышленники, мужчины 36 и 33 лет, забрали крупную партию запрещённого вещества по указанию неизвестного куратора наркомаркета в Подмосковье и Свердловской области. Они планировали сбыть более 90 тысяч разовых доз через закладки в Иркутске. Возбуждено уголовное дело. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.