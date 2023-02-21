Прокуратура Тюменской области за год выявила 490 нарушений закона в исправительных учреждениях

В 2022 году Тюменская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Тюменской области провела 167 проверок, по итогам выявлено более 490 нарушений закона, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 370 лиц, возбуждено 2 уголовных дела, отменено 24 незаконных постановления о применении к осужденным мер взыскания, сообщает облпрокуратура.

Отмечается, что ежемесячно проводились проверки деятельности исправительных учреждений Тюменской области по вопросам соблюдения требований законодательства, касающегося изоляции осужденных, осуществления надзора за ними, обеспечения их личной безопасности, материально-бытового и медико-санитарного обеспечения, пожарной безопасности; организации воспитательной работы и трудоиспользования, профилактики правонарушений в учреждениях; дисциплинарной практики среди осужденных и учетно-регистрационной дисциплины.

В результате прокурорского вмешательства в филиале "Больница" ФКУЗ МСЧ-72 ФСИН России скорректирована практика оформления листков нетрудоспособности, в результате чего восстановлены права пяти осужденных на получение соответствующих выплат. В шести исправительных учреждениях области устранены требования пожарной безопасности. В ФКУ ЛИУ-19 УФСИН России по Тюменской области пекарня оснащена необходимым технологическим оборудованием. Обеспечено прохождение трудоустроенными осужденными обязательных медицинских осмотров и обследований.