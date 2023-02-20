Тюменец убил тещу и нового сожителя экс-жены

Житель Тюмени подозревается в двойном убийстве и покушении на убийство двух и более лиц.

По версии следствия, вечером 19 февраля он с ножом явился в одну из квартир дома по улице Тульской для выяснения отношений с бывшей супругой. В ходе ссоры достал нож и нанес множественные ножевые ранения двум женщинам и мужчине, находящихся в квартире. От полученных ранений мужчина 1987 г.р. и женщина 1957 г.р. скончались на месте происшествия, потерпевшая 1981 г.р. госпитализирована. После случившегося подозреваемый скрылся с места происшествия.

Сейчас мужчина задержан, поводится следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Назначены необходимые судебные экспертизы. Проведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы случившегося.