Моор встретился с тюменскими добровольцами, работающими в ЛНР

Встречу с тюменскими специалистами, работающими в Краснодоне, в рамках рабочей проездки в ЛНР губернатор провел 19 февраля.

В июне прошлого года Тюменская область подписала соглашение о сотрудничестве с Краснодоном и Краснодонским районом Луганской Народной Республики. За это время через "краснодонскую вахту" прошло много тюменских строителей, инженеров, педагогов, тренеров, врачей, волонтеров, занимающихся гуманитарными программами, отметил Моор, подчеркнув, что тюменцы вносят важный вклад в общее дело - изменить жизнь людей к лучшему.

"Тюменцы возвращают в дома тепло, чтобы дети могли в квартире ходить без теплой одежды, тюменцы возвращают в дома воду, тюменцы заменяют тренеров, ушедших защищать с оружием в руках родной дом, тюменцы обследуют и помогают лечить детей и взрослых, людей, которым годами была недоступна практически никакая современная медицинская помощь. Много разговаривал с краснодонцами и с работающими здесь тюменцами. И, знаете, уверен, что мы не только даём, но и не меньше получаем от проектов в Краснодоне. Мы многому учимся у наших соотечественников. Учимся ценить и дорожить друг другом, беречь близких, любить и защищать своё Отечество!", - поделился мнением Моор.