Жительницу Тюмени ждёт суд за фиктивную прописку 89 иностранцев

12:32 17 февраля 2023
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Прокуратура Калининского АО г. Тюмени утвердила обвинительный акт в отношении 43-летней местной жительницы по делу о фиктивной регистрации 89 иностранных граждан (ст. 322.3 УК РФ. 

По версии дознания, тюменка за 44,5 тыс. рублей зарегистрировала в своей квартире 89 иностранных граждан, в том числе граждан Республик Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан и Кыргызской Республики. При этом в  жилом помещении мигранты фактически не проживали.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Отмечается, что за совершение данного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде 3 лет лишения свободы.

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