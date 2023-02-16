Суд Тюмени отправил в тюрьму четырех челябинских мошенников

Суд в Тюмени признал жителей Челябинской области виновными в мошенничестве, назначил им от 3 лет 3 месяцев до 8,5 лет тюрьмы и удовлетворил заявленные иски 18 потерпевших пенсионеров на сумму более 2,2 млн рублей, которую осужденным предстоит возместить солидарно, сообщают пресс-службы судов ТО и облпрокуратуры.

Сегодня Ленинский районный суд Тюмени огласил приговор 34-летнему Янушу Казаченко, 25-летнему Николаю Панченко, 36-летнему Сергею Казаченко и 26-летнему Владимиру Кузьменко. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба, организованной группой, а также в покушении на мошенничество. В общей сложности ими было похищено более 3 млн рублей.

Как стало известно из материалов уголовного дела, в октябре 2020 года один из фигурантов решил путем обмана заняться хищением денег у пожилых жителей Тюменской области и Красноярского края, к совершению преступлений в разное время он привлек троих родственников. Они звонили на стационарные номера телефонов, когда трубку поднимал пожилой человек. Согласно отведенной роли, один из них представлялся сыном или внуком и сообщал ложную информацию о совершении ДТП со смертельным исходом. Другой соучастник, выдавая себя за сотрудника полиции, подтверждал информацию. В ходе телефонного разговора пожилым людям предлагалось заплатить за возможность избежать уголовной ответственности. Если потерпевшие соглашались, мошенники, не прекращая телефонный разговор и не давая им возможности связаться с родными для прояснения ситуации организовывали прибытие за деньгами водителя такси либо курьера. Курьеры, не знавшие о преступных действиях, получали деньги и переводили их мошенникам.

В декабре 2020 года фигуранты дела были задержаны в Омске и по решению суда заключены под стражу. В судебном заседании подсудимые вину признали, но были не согласны, что действовали в организованной преступной группе. Подсудимые частично возместили ущерб потерпевшим, Сергей Казаченко полностью.

Суд назначил наказание Янушу Казаченко в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы, Николаю Панченко - 7 лет, Сергею Казаченко - 3 года 3 месяца, Владимиру Кузьменко - 4 года лишения свободы. Всем с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.