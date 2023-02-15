На водителя, который в Тюмени разбил 4 автомобиля и ограждение, заведут уголовное дело

Ночью в Тюмени пьяный водитель Skoda Rapid на перекрестке улиц 2-й Луговой и Иртышской выехал на встречную полосу и въехал в стоящие у светофора Nissan, Volkswagen, Chevrolet и Nissan Terrano, пострадавших в аварии нет, но уголовное дело будет заведено, сообщает ГИБДД ТО.

"Водителю "Шкоды" 22 года, он отказался проходить освидетельствование на алкоголь. Известно, что ехал из ночного клуба на улице Первомайской, ранее задерживался за рулем пьяным в 2020 году, после лишения права управления получил водительское удостоверение в мае 2022 года. Теперь молодой человек подлежит уголовной ответственности за повторное пьяное вождение", - сообщает ГИБДД ТО.

Как водитель сломал ограждение, не уточняется, но, судя по фото с места ДТП, после столкновения машина ушла в кювет. По поводу повреждения забора составлен а дминистративный материал