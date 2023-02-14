Тюменка получила условный срок за контрабанду препаратов для похудения

Жительница Тюмени заказала в Казахстане через интернет 780 штук "чудо-капсул" для похудения с сильнодействующим веществом, усиливающим чувство насыщения, но посылка не дошла - ее изъяли таможенники совместно с сотрудниками по контролю за оборотом наркотиков, а на даму завели уголовное дело о контрабанде.

Обнаруженное в капсулах вещество под оказалось сибутрамином, который с января 2008 года включен в утвержденный Правительством России список сильнодействующих препаратов.

"По факту контрабанды сильнодействующего вещества сотрудниками Тюменской таможни возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ. Ленинский районный суд г. Тюмени приговорил тюменку к 3-м годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Препараты с запрещенным веществом подлежат уничтожению", - сообщает пресс-служба Тюменской таможни.