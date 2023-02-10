Тюменского учителя отправили в СИЗО по обвинению в разврате школьников

Учителя одной из школ Тюменского района отправили в изолятор до 5 апреля, он подозревается в развратных действиях по отношению к подросткам, без применения насилия, сообщает объединённая пресс-служба судов ТО.

По версии следствия, обвиняемый в мессенджере вел интимную переписку с лицами, не достигшими шестнадцатилетнего возраста.

"Тюменский районный суд избрал меру пресечения в отношении учителя одной из школ района, обвиняемого в совершении развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении двух и более лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста (ч. 3 ст. 135 УК РФ)", - говорится в сообщении.