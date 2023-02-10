Суд в Тюмени приговорил к 3,5 года тюрьмы многодетного иностранца за насилие над прохожей

Калининский районный суд признал Шохмурода Д. в иных действиях сексуального характера с применением насилия к потерпевшей и приговорил его к трем с половиной годам исправительной колонии общего режима, сообщает объединенная пресс-служба судов ТО.

Установлено, что 20 сентября 2022 года пьяный мужчина у дома по улице Ямская увидел незнакомую девушку, последовал за ней, убедился, что рядом никого нет, схватил ее за руки и стал трогать ниже пояса, причинив физическую боль и нравственные страдания. Потерпевшая, испугавшись впала в ступор, но затем стала возмущаться и оттолкнула его, сообщается на сайте суда.

Гражданин ранее не судим, регистрации на территории РФ не имеет, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на диспансерских учетах не состоит, имеет на иждивении 5 малолетних детей. Возместил потерпевшей причиненный моральный вред и принес извинения. Вину свою не признал, сказал, что хотел просто познакомиться и ничего плохого не делал.