Финансовые нелегалы в УрФО маскируются под ломбарды

По данным на начало 2023 года, в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке состоит 86 организаций из Уральского федерального округа, включенных туда в 2022 году. Свыше 95% из них – так называемые черные кредиторы. Также в предупредительный список Банка России в прошлом году попали две финансовые пирамиды и один нелегальный профучастник рынка ценных бумаг.

Большая часть "черных кредиторов" выдавала себя за ломбарды. Это компании, не прошедшие процедуру легального допуска на финансовый рынок, или комиссионные магазины, которые незаконно выдают потребительские займы под залог вещей. Потребители, обращающиеся к ним, часто не могут выкупить имущество, сданное в залог, оно не застраховано, а процентную ставку кредитор может повысить без предупреждения.

"Нелегальные кредиторы часто работают в интернете, они создают сообщества в социальных сетях, где обещают "частные займы под расписку", "деньги на выгодных условиях" и тому подобное. Их объединяет то, что они не имеют разрешения Банка России на осуществление финансовой деятельности, а значит их работа никем не регулируется и не контролируется. Обращаться к ним за деньгами опасно: "черные кредиторы" могут завышать проценты за пользование деньгами, взыскивать долги незаконными методами, а также произвольно менять условия договоров, из-за чего потребители оказываются должниками неожиданно для себя", – напоминает Елена Дружинина, начальник управления противодействия нелегальной деятельности Уральского ГУ Банка России.

Наибольшее число нелегальных кредиторов в УрФО – 38 – обнаружено в Челябинской области, 21 организация выявлена в Свердловской области и еще 13 – в Тюменской. В ХМАО–Югре нашли семь "черных кредиторов", на Ямале и в Курганской области – по два.

В Свердловской области и Югре в прошлом году обнаружены организации с признаками финансовых пирамид. Как правило, они предлагают гражданам вкладывать сбережения в некие кооперативы, гарантируя высокий доход, что запрещено законодательством. При этом у таких компаний отсутствуют доказательства ведения коммерческой деятельности и разрешения регулятора.

Одна компания, имеющая представительства в разных регионах России, в том числе и в Тюменской области, выдавала себя за брокера – профессионального участника рыка ценных бумаг.

Банк России ведет предупредительный список с 2020 года, он пополняется ежедневно. Сейчас в нем более 8 тысяч строк, свыше 200 организаций имеют "прописку" в УрФО.