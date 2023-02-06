Суд приговорил к 5 годам тюрьмы тюменца за гибель 5 человек от метанола

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В Тюмени вынесен приговор по делу по факту отравления метиловым спиртом с летальным исходом: от употребления купленных в магазине напитков "Родники Сибири" и "Царская охота Платиновая" в январе 2022 года погибли пять человек.

Следствием и судом установлено, что подсудимый в ноябре 2021 года приобрел у своего знакомого не менее 15 коробок алкогольной спиртосодержащей продукции "Родники Сибири" и "Царская охота Платиновая" (метиловый спирт), представляющей опасность для жизни и здоровья потребителей. 54-летний мужчина реализовал данную продукцию своему знакомому с целью дальнейшей продажи последним. В результате употребления контрафактной алкогольной продукции, приобретенной продуктовом магазине, наступила смерть пяти человек.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.