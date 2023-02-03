Суд в Тюмени ограничил экс-полицейского в свободе из-за ранения человека в лесу

Сегодня приговором мирового судьи судебного участка № 3 Тюменского судебного района Павел Москвин признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч.1 ст. 118 УК РФ), его ограничили в свободе на полгода.

По данным суда, инцидент произошел 22 января 2022 года. В Тюмени сотрудник полиции ранил человека в лесу, когда пристреливал охотничий карабин. Как стало известно из материалов дела, участковый заметил движение в кустах и подумал, что это дикий зверь. После выстрелов в его сторону выяснилось, что это случайный человек.

По гражданскому иску о возмещении морального вреда суд взыскал с Москвина в пользу потерпевшего 450 тысяч рублей (иск был заявлен на 1,2 млн рублей).

Приговор не вступил в законную силу.