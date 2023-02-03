В Тюмени организация выплатит 1 млн рублей пострадавшему маляру

Прокуратура Ленинского округа Тюмени провела проверку по обращению 22-летнего тюменца, получившего серьезную травму на производстве, с просьбой помочь взыскать причиненный вред.

Молодой человек работает маляром на заводе по производству нефтегазового оборудования, в июле 2022 года в окрасочном цехе после установки металлоконструкции для ее последующей окраски машинист крана начал подъем освободившихся стоп. При этом один крюк стропа зацепился, натянув строп, а затем отлетел в сторону маляра и травмировал его в голову. Работнику был причинен тяжкий вред здоровью, в результате травмы он лишился глаза.

Основной причиной несчастного случая явилась неудовлетворительная организация производства работ. Прокурор округа обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с работодателя компенсации морального вреда. Ленинский районный суд удовлетворил требования прокурора и взыскал 1 млн. рублей в пользу работника.

Решение суда не вступило в законную силу.