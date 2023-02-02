Экс-сотруднику СК в Тюмени дали 9 лет тюрьмы за ДТП с двумя погибшими

Бывший сотрудник СУ СК по Тюменской области признан виновным в нарушении правил дорожного движения, при управлении автомобилем, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения (п. "а" ч. 6 ст.264 УК РФ).

В ночь с 23 на 24 ноября 2021 года пьяный водитель на BMW на путепроводе ул. Федюнинского в Тюмени на большой скорости сбил двух работников дорожной службы, от полученных травм потерпевшие скончались на месте.

"Суд, учитывая все обстоятельства дела, назначил Павлу Шадрину наказание в виде лишения свободы на 9 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года 10 месяцев", - сообщает объединённая пресс-служба судов ТО.

Также он лишен звания майора юстиции.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 дней.