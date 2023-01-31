Житель Тюмени умудрился менее чем за час попасть под колеса двух автомобилей

26-летний тюменец сначала был сбит на улице Республики, 189 автомобилем Renault, когда пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода, а затем, через 35 минут, он же попал под колеса Mitsubishi на улице Республики, 75, когда решил в неположенном месте перейти дорогу от второй областной больницы на другую сторону улицы.

Если в первом ДТП молодому человеку медпомощь не потребовалась, и от госпитализации он отказался, то во втором случае ему не повезло - с травмами в состоянии средней степени тяжести он помещен в стационар ОКБ-2. Теперь медикам придется позаботиться о его здоровье, а работникам ГИБДД, как пояснили изданию в пресс-службе ведомства, предстоит разобраться во всех обстоятельствах случившегося и установить степень вины каждого участника ДТП.