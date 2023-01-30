В Аромашево зафиксировали слив нечистот в лесу

Факт сброса жидких бытовых отходов выявлен В Аромашевском лесничестве, инспекторы ГКУ ТО "Тюменьлес" произвели фотофиксацию правонарушений с помощью квадрокоптера на площади 0,99 га. Сумма ущерба, причиненного лесам - 356 тысяч рублей.

"Направлен запрос в МО МВД России ОП № 1 "Голышмановский" с целью установления и привлечения виновных лиц к ответственности. Работа по выявлению и пресечению незаконных сливов в регионе будет продолжена", - сообщает деплеса ТО.

На прошлой неделе сообщалось об аналогичных нарушениях, выявленных в Ишимском лесничестве.