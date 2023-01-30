В Тюмени задержали водителя-бесправника на Лексусе с архивным госномером

В Тюмени задержан 26-летний владелец "Лексуса" с архивными номерами, житель Ярковского района. В мае этого года автомобиль снят с учета в ГИБДД, но водитель продолжал ездить со старыми номерами, нарушая при этом правила дорожного движения.

Серийного нарушителя ПДД, использующего разные уловки, чтобы уйти от ответственности за нарушения, помогла вычислить система "Паутина". Камеры на дорогах помогли установить, что задержанный за восемь месяцев 78 раз допустил нарушения ПДД: 70 фактов превышения скорости, 5 фактов выезда за стоп-линию, 2 проезда по полосе для общественного транспорта, 1 – на красный сигнал светофора.

Автоинспекторы выяснили, что водительского удостоверения водитель "Лексуса" не имеет. Он привлечен к ответственности за нарушение правил регистрации, езду, не имея права управления транспортом, а также за нарушения, зафиксированные камерами на дорогах. Государственные регистрационные знаки автомобиля изъяты.