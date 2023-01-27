Лесники выявили сброс нечистот в ишимском лесу

Сброс жидких бытовых отходов на участки площадью по 0,02 га в Ишимском лесничестве произвели два правонарушителя, в каждом случае сумма ущерба — 9 015 рублей, сообщает деплеса ТО.
Специалисты зафиксировали номера автомобилей. Личность виновных устанавливают для привлечения их к административной ответственности.
Правонарушение предусматривает наказание в виде штрафа:
▫️ для граждан — от 2 000 до 3 500 рублей;
▫️ для должностных лиц — от 10 000 до 20 000 рублей;
▫️ для ведущих предпринимательскую деятельность без образования юрлица — от 10 000 до 20 000 рублей/приостановление деятельности до 90 суток;
▫️ для юрлиц — от 100 000 до 300 000 рублей/приостановление деятельности до 90 суток.
Прием сточных вод должен проводиться в соответствии с санитарными правилами на специальных пунктах. Слив в любом другом месте считается незаконным.
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