Осквернивших арку-звезду в сквере Победы в Тюмени отправили под арест

16:55 26 января 2023
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Ленинский районный суд Тюмени по ходатайству следователя отправил под домашний арест 18-летнего Владимира Екимова и 20-летнего Михаила Суфиянова, ко рые обвиняются в осувеонении арки в сквере Победы.

Обвинения педъявлены по п. "а" ч.2 ст. 243.3 УК РФ). 

 23 января 2023 года Суфиянов и Екимов, находясь в сквере Победы на улице Валерии Гнаровской, д. 5 города Тюмени, повредили памятник в виде звезды, посвященный бывшим узникам фашистских концлагерей. 

В результате их действий МКУ "Служба заказчика по благоустройству Восточного административного округа г. Тюмени" причинен материальный ущерб на сумму более 60 000 рублей. 

Обвиняемые вину в содеянном признали в полном объеме, в содеянном раскаялись, возместили ущерб. Принесли извинения перед общественностью. 

По решению суда Суфиянов и Екимов будут находиться под домашним арестом до 23 марта 2023 года. 

Теги: арест , памятники , суд , уголовная ответственность
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