В Тобольске за 2022 год снизилось количество ДТП

По итогам 2022 года на дорогах Тобольска отмечается снижение количества ДТП, о состоянии аварийности и принимаемых мерах по профилактике и предупреждению ДТП за 2022 год говорили на очередном заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Тобольске.

Начальник ОГИБДД МО МВД России "Тобольский" Иван Доценко сообщил, за 12 месяцев 2022 года на территории города с 134 до 113 снизилось количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. В результате ДТП погибло 3 человека (-25%), ранено 142 (-20,2%).

На автодороге федерального значения Тюмень – Ханты-Мансийск, проходящей по городу, зарегистрировано снижение ДТП на 14,3%. Положительная динамика снижения с 18 до 12 наблюдается ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, и с участием пешеходов с 42 до 38.

В 2022 году на территории города зарегистрировано 32 ДТП с участием детей. Травмы различной степени тяжести получило 35 несовершеннолетних в возрасте до 16 лет.

В рамках межведомственного взаимодействия в 2022/2023 учебном году образовательные организации принимали участие в совместных мероприятиях с ОГИБДД: городском конкурсе по безопасности дорожного движения "Папа, мама, я - знающая ПДД семья!", Всероссийском конкурсе "Безопасная дорога детям", социальной кампании "Внимание - дети!" и других профилактических мероприятиях.

ОГИБДД проведен комплекс профилактических мероприятий по предупреждению нарушений правил остановки или стоянки транспортных средств "Эвакуация". За 2022 год проведено 13 мероприятий, выявлено 320 административных правонарушений в области дорожного движения, на специализированную стоянку эвакуировано 20 транспортных средств.

Также участники комиссии обсудили возможность устройства искусственной дорожной неровности в районе дома №8 в 6 микрорайоне, содержание улично-дорожной сети города и работу пожарно-спасательных подразделений в зимний период.

На сегодняшний день непосредственное прикрытие территории города от пожаров и чрезвычайных ситуаций осуществляют 3 пожарно-спасательные части, входящие в состав 8 ПСО МЧС России по Тюменской области. На ликвидацию последствий ДТП привлекается 1 единица техники и до 4 человек личного состава. В случае понижения температуры окружающей среды от -30 градусов и ниже в боевой расчет вводится подвижный пункт обогрева.