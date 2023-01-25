Один человек погиб и двое пострадали при столкновении двух "Лад" в Тобольском районе

На 260-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Тобольском районе Тюменской области столкнулись "Лада Ларгус" и "Лада Веста". Обстоятельства выясняются.
В аварии погиб водитель "Лады Ларгус". Водитель и пассажир второй машины доставлены в больницу.
Движение на трассе частично ограничено, осуществляется по одной полосе в двух направлениях.
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