Один человек погиб и двое пострадали при столкновении двух "Лад" в Тобольском районе

09:30 25 января 2023
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На 260-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Тобольском районе Тюменской области столкнулись "Лада Ларгус" и "Лада Веста". Обстоятельства выясняются. 

В аварии погиб водитель "Лады Ларгус". Водитель и пассажир второй машины доставлены в больницу.

Движение на трассе частично ограничено, осуществляется по одной полосе в двух направлениях. 

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