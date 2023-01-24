Следователи в Тюмени завели дело об осквернении арки в сквере Победы

В Тюмени по публикации из СМИ об осквернении арки сквера Победы возбуждено уголовное дело. силовики устанавливают причастных к происшествию и принимают меры к их задержанию, сообщил местный Следком.

Сквер расположен в границах улиц В. Гнаровской – Широтной и Мельникайте – проезд 9 Мая (6 микрорайон), арка оформлена в стилистике ордена Победы и установлена в честь Великой Победы над фашизмом, в память о погибших солдатах.

"Выявлена публикация об осквернении арки сквера Победы в Тюменской области. По данному факту следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение группой лиц мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России)", - отмечается в сообщении следкома.