Более 25 млн рублей перевели мошенникам тюменцы на прошлой неделе

С 16 по 22 января от рук телефонных и интернет-мошенников пострадали 67 жителей Тюменской области, общая сумма похищенных денежных средств превысила 25,5 млн рублей, сообщает облпрокуратура.



Наибольшая сумма похищенных денежных средств за минувшую неделю составила 4,1 млн рублей. Так, неизвестный под предлогом предотвращения несанкционированного снятия денежных средств похитил 4,1 млн рублей у жительницы областного центра, которые она самостоятельно перечислила на счет, указанный мошенником.

О том, что в отношении нее совершаются мошеннические действия, не подозревала.