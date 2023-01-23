Сотрудники ГИБДД задержали 18 пьяных водителей за сутки

18 пьяных водителей за минувшие сутки отстранены от участия в дорожном движении сотрудниками Госавтоинспекции в Тюменской области. Еще 17 - сегодня ночью. Перед вождением водители, с их слов, пили различные алкогольные напитки: водку, пиво, ликер и т.д, сообщает ГИБДД ТО.

В Голышмановском районе на автодороге Усть-Ламенка -Бескозобово за рулем автомобиля ВАЗ2101 задержан 66-летний житель Омутинского района. Показания алкотестера составили 0, 61 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Водитель рассказа, что пил только квас, ехал с супругой из гостей в село Омутинское. Права управления транспортом селянин не имеет. Автомобиль помещен на спецстоянку.