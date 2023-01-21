Суд приговорил 63-летнего тюменца к 19,5 года тюрьмы за убийство 16-летней давности

В Тюменской области с участием присяжных вынесен приговор мужчине за совершение особо тяжких преступлений 16-летней давности мужчине 1960 года рождения, который под чужим именем долгое время проживал в Омской области.

По версии следствия, 1 февраля 2008 года осужденный, застрелил из незаконно хранившегося у него пистолета Макарова племянника, проживающего со своими родителями в частном доме на улице Астраханской в Тюмени. Родители убитого - сестра осужденного и ее супруг получили различные огнестрельные ранения в область живота и плеча. В ходе завязавшейся борьбы супругу сестры удалось выхватить пистолет, и в этот момент злоумышленник скрылся с места преступления, покинув территорию региона. Кроме того установлено, что 19 и 21 сентября 2006 года осужденный, находясь возле жилого дома, расположенного по улице Щербакова в городе Тюмени сбыл наркотическое средство малознакомому тюменцу, общей массой порядка 4 граммов.

В конце 2020 года его нашли в одном из исправительных учреждений Курганской области, где с 2019 года отбывал наказание за незаконный сбыт наркотиков, а до этого все время проживал в Омской области по паспорту, оформленному на другое имя, сообщает пресс-служба СКСК по Тюменской области.

"Александр Васильев признан виновным в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере, незаконном приобретении, ношении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, убийстве и причинении тяжкого вреда по неосторожности (п. "б" ч.2 ст.228.1, п. "б" ч.2 ст.228.1, ч.1 ст.222, ч.1 ст.105, ч.1 ст.118 УК РФ). Принимая во внимание обстоятельства совершения преступлений, их общественную опасность и личность Васильева, суд назначил ему наказание в виде 19 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщила объединенная пресс-служба судебной системы ТО.