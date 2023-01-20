Тюменские власти на 2023 год поставили себе цель полностью обеспечить поликлиники врачами

В Тюменской области реализуется проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", одним из основных ожидаемых результатов проекта в 2023 году является укомплектованность медицинских организаций первичного звена врачами на 100%, сообщает информационный центр правительства региона.

В 2022 году согласно проекту удалось на 150 человек увеличить численность врачей в государственных учреждениях здравоохранения, достичь 100-процентной укомплектованности средним медперсоналом, на 20 процентов увеличить целевой набор для поступления в Тюменский государственный медицинский университет. В 2023 году реализация всех запланированных мероприятий проекта будет продолжена.

Также отмечается, что за счет средств бюджета Тюменской области с 2019 года дополнительное обучение прошли более 5 тысяч медиков.