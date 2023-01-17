Суд обязал тюменку за пожар в дачном обществе выплатить потерпевшим 3 млн рублей

14:23 17 января 2023
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Мировой суд Тюменского района признал дачницу виновной в пожаре в ДНТ "Красная горка". Весной прошлого года там из-за разведенного женщиной костра сгорели строения и имущество на шести участках  на общую сумму более 3 млн рублей.

"Женщина ночью в апреле 2022 года в ночное время, пренебрегая установленными ограничениями особого противопожарного режима, развела на своем дачном участке костер, в котором сжигала сухую растительность. Ветер разнес искры костра и пламя перекинулось на соседние участки. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновной наказание в виде штрафа и удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму более 3 млн рублей", - сообщает облпрокуратура. 

Теги: дачи , пожары , прокуратура , суд
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