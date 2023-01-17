Суд обязал тюменку за пожар в дачном обществе выплатить потерпевшим 3 млн рублей

Мировой суд Тюменского района признал дачницу виновной в пожаре в ДНТ "Красная горка". Весной прошлого года там из-за разведенного женщиной костра сгорели строения и имущество на шести участках на общую сумму более 3 млн рублей.

"Женщина ночью в апреле 2022 года в ночное время, пренебрегая установленными ограничениями особого противопожарного режима, развела на своем дачном участке костер, в котором сжигала сухую растительность. Ветер разнес искры костра и пламя перекинулось на соседние участки. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновной наказание в виде штрафа и удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму более 3 млн рублей", - сообщает облпрокуратура.