Строители уронили автокран в Тюмени, движение по улице Пермякова ограничено

Рабочие одной из строительных организаций пытались загнать автокран на платформу, но он упал на бок. Инцидент произошел на улице Пермякова в районе с улицей Энергетиков, пострадавших нет, движение по одной из полос ограничено, сообщает ГИБДД ТО.

Движение по одной полосе улицы Пермякова в направлении от улицы 50 Лет Октября в сторону улицы Энергетиков ограничено. В ближайшее время строители организуют дополнительную технику для погрузки крана, а автоинспекторы перекроют движение в одном направлении по ул.Пермякова, чтобы обеспечить безопасность.

По возможности, в другом направлении будет организовано реверсивное движение, либо объезд по ул.50 лет Октября.

ГИБДД рекомендует не использовать маршрут движения по улице Пермякова от улицы Харьковской в сторону улицы Энергетиков, пока движение в месте ДТП не будет восстановлено.