В Тюменской области за 2022 год с участием автобусов произошло 205 ДТП

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В прошлом году в регионе увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, отметил на пресс-конференции начальник управления ГИБДД УМВД России по Тюменской области Андрей Миллер.

По словам Миллера, в минувшем году зафиксировано 205 ДТП с участием рейсовых и других автобусов, в них погибло 6 человек, 259 получили различные травмы. По сравнению с 2021 годом наблюдается рост: тогда фиксировалось 169 ДТП, в них получили травмы 213 человек, однако снизилась смертность - тогда погибли 10 участников дорожного движения.