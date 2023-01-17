В Тюменской области за 2022 год с участием автобусов произошло 205 ДТП

11:01 17 января 2023
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Фото из архива https://t.me/gibdd72

В прошлом году в регионе увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, отметил  на пресс-конференции начальник управления ГИБДД УМВД России по Тюменской области Андрей Миллер.  

По словам Миллера, в минувшем году зафиксировано 205 ДТП с участием рейсовых и других автобусов, в них погибло 6 человек, 259 получили различные травмы. По сравнению с 2021 годом наблюдается рост: тогда фиксировалось 169 ДТП, в них получили травмы 213 человек, однако снизилась смертность - тогда погибли 10 участников дорожного движения. 

Теги: автобусы , ГИБДД Тюменской области , общественный транспорт
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