Более 15,3 млн рублей потеряли за неделю тюменцы по вине мошенников

С 9 по 15 января 2023 года от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 48 жителей Тюменской области, сумма похищенного превысила 15,3 млн рублей, сообщает облпрокуратура.

Наибольшая сумма похищенных денежных средств в этот раз составила 1,8 млн рублей. Неизвестный под предлогом получения прибыли от вкладов на интернет-сайте, осуществляющем нелегальную деятельность на рынке ценных бумаг, похитил 1,8 млн рублей у жительницы областного центра, которые она самостоятельно перечислила на счета, указанные мошенником.

Помимо такого способа, мошенники для обмана использовали страницы различных соцсетей, обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи через сайты объявлений. По-прежнему одной из самых распространенных мошеннических схем является "звонок из службы безопасности банка" и совершение хищения денежных средств под предлогом предотвращения их "списания".