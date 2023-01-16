Водитель "Лады" и его дочь погибли при ДТП на трассе Тюмень-Омск в Ялуторовском районе

08:00 16 января 2023
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Два человека погибли в ДТП на 70-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Ялуторовском районе Тюменской области утром 16 января при столкновении "Лада Калина" и "КИА Рио". В "Ладе" погибли 60-летний водитель и его 32-летняя дочь. Пассажирка "Лады", жена водителя и 33-летний водитель "КИА" в больнице, сообщает ГИБДД ТО.

Водителям напоминают о важности соблюдения скоростного режима и правил безопасности дорожного движения. 

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