Еще одну тюменку оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

25-летняя Мария оштрафована на 30 тысяч рублей за то, что в ноябре на площади у правительства региона демонстрировала плакат с надписью, дискредитирующей использование Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

"Центральный районный суд Тюмени признал виновным Марию С. 1997 года рождения в административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ. Суд установил, что 24 ноября 2022 года Мария С., на "Центральной площади" Тюмени публично демонстрировала плакат с надписью "НЕТ ВОЙНЕ", чем дискредитировала использование вооруженных сил Российской Федерации", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Ранее за аналогичную надпись на асфальте была оштрафована другая тюменка.