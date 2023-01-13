Еще одну тюменку оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

12:52 13 января 2023
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25-летняя Мария оштрафована на 30 тысяч рублей за то, что в ноябре на площади у правительства региона демонстрировала плакат с надписью, дискредитирующей использование Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. 

"Центральный районный суд Тюмени признал виновным Марию С. 1997 года рождения в административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ. Суд установил, что 24 ноября 2022 года Мария С., на "Центральной площади"  Тюмени публично демонстрировала плакат с надписью "НЕТ ВОЙНЕ", чем дискредитировала использование вооруженных сил Российской Федерации", - отмечается в сообщении пресс-службы. 

Ранее за аналогичную надпись на асфальте была оштрафована другая тюменка.

Теги: суд , штрафы
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