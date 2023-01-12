Муж с женой в Тюмени убили любовницу и выбросили ее тело в мусор

Тюменский суд признал 45-летного мужчину и его 31-летнюю супругу виновными в запланированном убийстве общей знакомой, и приговорил их к 14 и 12 годам колонии строгого и общего режима соответственно, а также взыскал с них в пользу родственника убитой 1,9 млн рублей.

Следствием и судом установлено, что супруги из-за конфликтной ситуации, возникшей в их семье на почве ревности, решили убить общую знакомую 1985 г.р. Они заранее разработали план, согласно которому 11 февраля 2022 года вечером мужчина под вымышленным предлогом в виде очередного свидания пригласил даму к себе в гости, где они совместно с супругой совершили ее убийство, после чего избавились от тела, выкинув его в мусорный бак в одном из районов города, а вещи женщины сожгли дома в печи. Спустя время тело убитой было обнаружено сотрудниками мусороперерабатывающего завода.

Следователями проведен большой объем работы: допрошено более 30 человек, установлен мотив, а также лица, причастные к совершению преступления. С использованием криминалистической техники был проведен осмотр места преступления, благодаря чему удалось обнаружить в печи сожженные вещи потерпевшей. Назначено и проведено около 15 судебных экспертиз. Осмотрено и изъято видео с камер наружного видеонаблюдения, сообщает пресс-служба СУСК региона.