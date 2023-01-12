Сбытчики наркотиков в Тюмени получили на троих 29 лет тюрьмы

Калининский районный суд Тюмени признал трех местных жителей виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков через интернет, совершенный организованной группой в крупном размере, и приговорил их к 9, 9 и 11 лет колонии строгого режима.

Судом установлено, что с 2021 года группа занималась в городе бесконтактным сбытом наркотиков, у каждого были свои роли по получению крупнооптовых партий наркотиков, их хранению, фасовке и закладке в тайники для клиентов. В ноябре 2021 года силовики пресекли их деятельность, из незаконного оборота изъято более 340 граммов наркотиков. До вынесения приговора все находились под стражей, сообщает облпрокуратура.

Вещественные доказательства по делу – сотовые телефоны и ноутбуки, использованные при совершении преступлений – обращены в доход государства.