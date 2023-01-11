Тюменка и двое ее детей пострадали в ДТП в Заводоуковске

Фото - ГИБДД ТО

Тюменка и ее дети: мальчик 1 год и 8 месяцев и 4-летняя девочка - получили травмы в при столкновении Renault Logan и Toyota Land Cruiser под Заовоуковском, сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.

По предварительным данным, 27-летняя водитель Renault Logan выехала на встречную полосу. Дети перевозились в специальных автокреслах, стаж водителя - менее двух лет.

Движение по автодороге частично ограничено, осуществляется по одной полосе в двух направлениях, сообщает ГИБДД ТО.